Røkke får ikke fiske reker lenger

Fiskeridirektoratet mener Røkke ikke oppfyller vilkårene for å stå i det såkalte fiskermanntallet for 2019. Å være oppført i fiskermanntallet betyr at man har rett til å delta i ulike fiskeri, skriver Dagens Næringsliv.

Direktoratet har hentet inn opplysninger fra Nav og konstaterer at Røkke, som er styreleder i børskjempen Aker, jobber fullt i en annen virksomhet enn fiske og fangst.

Kjell Inge Røkke, som startet karrieren med å fiske fra en tråler utenfor USAs kyst, gjorde comeback som rekefisker da han kjøpte reketråleren Trygg i 2007 og vakte både oppsikt og munterhet ved å selge reker fra bryggekanten i Oslo.

Men nå konstaterer altså Fiskeridirektoratet at han ikke lenger er å anse som fisker. Røkke kan anke vedtaket innen 1. desember.

– Røkke har fått melding om det, og tar den til etterretning, sier hans pressetalsmann, Rolf Nereng til avisen.