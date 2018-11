Nyheter

Presenterer kulturmelding

Statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande presenterer den nye kulturmeldingen på Vega scene i Oslo.

Stortingsmeldingen skal stake ut retningen for norsk kulturpolitikk de neste årene. Kulturmeldingen er Norges første på 15 år.

SVs landsstyremøte

SVs landsstyre holder årets femte og siste møte på Tøyen. Partileder Audun Lysbakken skal tale.

Under forrige landsstyremøte i september var arveavgift tema, og partiet varslet kamp for å gjeninnføre avgiften for millionarvinger.

Regjeringssonderinger i Sverige

Riksdagens leder Andreas Norlén skal fredag morgen orientere om veien videre i regjeringssonderingene etter at Centern-leder Annie Lööf ga opp forsøket på å danne ny regjering i Sverige.

Lööf er den tredje partilederen som har kastet inn håndkleet. Valget ble avholdt 9. september.

Mistillitsavstemning mot Tsjekkias statsminister

Tsjekkias folkevalgte stemmer over et mistillitsforslag mot landets korrupsjonssiktede statsminister Andrej Babis.

Milliardær og statsminister Babis er siktet for å ha misbrukt EU-subsidier på en gård som han senere overførte til familiemedlemmer, deriblant sønnen Andrej Babis jr.

Norgescup på Gålå

Det arrangeres norgescup på Gålå i helgen. Startskuddet går fredag, hvor mennene skal gå 15 km fri teknikk, og kvinnene skal gå 10 km fri teknikk.

Blant deltakerne er Petter Northug og Dario Cologna.