– Nordøyvegen står svakere i befolkningen

MOLDE: –Til og med på Sunnmøre står den svakere enn i fylkestinget, når bare 49 prosent av de spurte på Sunnmøre vil gå inn for å bygge Nordøyvegen nå. Jeg trodde den sto sterkere der, sier Jon Aasen til Romsdals Budstikke.

Han mener at denne meningsmålingen får fram synet til en taus majoritet som ellers ikke er synlig i den offentlige debatten. Det er knyttet mye usikkerhet til hvordan kostnaden til Nordøyvegen vil låse fylkeskommunens muligheter for å gjennomføre andre investeringer.

Klokt å bruke mer tid

Mens Kristin Sørheim mener at man enten må vedta byggestart på Nordøyvegen nå eller legge hele prosjektet til , har Jon Aasen et helt annet syn på saka.

– Jeg går for fylkesrådmannens innstilling for å se om det er en annen måte vi kan gjøre dette på til lavere kostnad. Det er snakk om veldig store summer, her må vi se om vi kan redusere dette noe og så bygge Nordøyvegen, sier Jon Aasen.

Møte med Deloitte

Torsdag var det møte mellom konsulentfirmaet Deloitte og administrasjonen i fylkeskommunen om nettopp regnestykket for Nordøyvegen, der de to partene har kommet fram til forskjellige kostnadskalkyler.

– Rapporten fra Deloitte bygger på tall fra AS Nordøyvegen, ikke fra departementet. Tallene fra Deloitte og fylkeskommunen er ellers nokså like, om vi har bompengeinnkreving i 40 eller 38 år betyr lite, sier Jon Aasen.

Nominasjonsstrid?

Lørdag er det nominasjonsmøte til fylkestinget i Møre og Romsdal Arbeiderparti i Molde. På bakerste benk sitter Jon Aasen som tilhører. Tove Lise Torve fra Sunndal er innstilt på 1. plass.

– Tror du at Nordøyvegen blir tema på nominasjonsmøtet, Jon Aasen?

– Ikke i åpent landskap. Men det kan spille en rolle lenger nede på lista for folk som har markert seg i debatten om Nordøyvegen.

– Frank Sve har proklamert undergang for Møre og Romsdal som egen region dersom Nordøyvegen ikke kommer. Din kommentar til dette?

– Jeg har mine tanker og meninger om dette, men de velger jeg foreløpig å holde for meg sjøl. Ellers vll jeg oppfordre politikerne til at man ikke gjør såret etter denne debatten mer blodig enn nødvendig.

– Hvordan har det vært for deg som sunnmøring å fronte denne saka sammen med fylkesrådmannen?

– Det har gått greit, jeg unngår å lese kommentarfeltene i avisene. Men det kan hende Sidsel gjør det.