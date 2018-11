– Hets gjør noe med oss

Nyheter

Det sier mobbeombudene Kristin Øksenvåg og Anita Alnes Solevåg i Møre og Romsdal fylkeskommune. De gikk fredag ut og advarte mot netthets av politikere og offentlig ansatte. Med klar henvisning til Nordøyvegsaka.

– Diskusjonen om Nordøyvegen og økonomien i fylkeskommunen er full av følelser. Det er derfor ekstra viktig å kople på tastaturbremsene, råder mobbeombudene.

– Det handler om folkeskikk

– Som nyansatte mobbeombud for barn og unge i fylket så er det et sisyfosarbeid vi har tatt på oss, om ikke voksne vet å oppføre seg i sosiale medier. Vi voksne er rollemodeller. Vi må gjennom handlingene våre lære de unge hva som er greit og hvor grenser går. Det handler om god folkeskikk, både på og utenfor sosiale medier, sier mobbeombudene i sin pressemelding.

De går ut med dette dagen etter at fylkespolitiker Frøydis Austigard (V) reagerte kraftig på at et fordreid bilde av fylkesrådmannen deles på Facebook. Også av et annet fylkestingsmedlem.

«Det MÅ gå en grense for hva vi voksne finner på å legge ut offentlig, uansett hvor indignert, uenig, sint, m.m. vi er!,» skrev Austigard fra Molde på sin egen Facebook-side.

Ytringa hun reagerte på viser et manipulert bilde av fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, med en lang nese som kan tolkes som en referanse til Pinocchio i eventyret. Pinocchio fikk som kjent lang nese når han løy. «Er det bare jeg, eller har nesen til Ottar begynt å vokse?» spør mannen som la ut bildet.

– Det er lenge siden jeg har blitt så sint som jeg ble da jeg så dette, sier Austigard.

Ytringen hun reagerte på var relatert til Nordøyegstriden.

Truet med å skyte ansatte

Tidligere i uka skrev også Sunnmørsposten om en annen debattant som i avisens kommentarfelt oppfordret til å skyte navngitte ansatte i fylkesadministrasjonen i tilknytning til samme sak. Denne ytringen ble senere anmeldt. Nå oppfordrer mobbeombudene folk til å besinne seg i debatten.

– Hvis man skal ytre seg, så bør man tenke gjennom om dette er gode, sanne og nødvendige ord å si. Er det ikke det, bør man la det være. Diskusjonen er tilspisset nok, sier mobbeombudene Øksenvåg og Alnes.

De mener at ingen skal måtte tåle å bli hetset, sjikanert og truet – uansett hvilken stilling eller rolle man har i samfunnet.

– Gode rollemodeller har et ordskifte som er preget av åpenhet, toleranse og respekt for andre og hverandres meninger, sier de to.