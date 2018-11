To innbragt etter trusler på sosiale medier

Nyheter

Politiet melder torsdag formiddag at to personer innbringes fra Hjelset til Molde politistasjon etter å ha framsatt trusler per sosiale medier.

- Vi ble kontaktet av en mann i 60-åra som meldte at han var blitt truet via sosiale medier av en navngitt person, en mann i 40-åra.

Trusselen var av en slik karakter at vi umiddelbart rykket ut til den som hadde framsatte trusselen, for å få kontroll på vedkommende, sier Kenneth Sæter ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

Han opplyser at meldinga kom inn klokka 0835, og at politiet rykket ut med flere patruljer til mannens bopel på Hjelset.

- Det var to personer i leiligheten da vi kom dit, begge ble tatt med til politistasjonen for å avgi forklaring, seier Sæter.

Han opplyser at innbringelsen skjedde uten dramatikk.

- Hva slags trusler er det snakk om?

- Vi jobber med å få full klarhet i dette, og sier ikke mer om det nå.

Mannen som meldte fra om trusselen, og mannen som skal ha truet, kjenner til hverandre fra før, ifølge Sæter.