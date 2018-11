Nyheter

Italia-budsjett vurderes

EU-kommisjonen kommer med sitt svar til Italia i konflikten om forslaget til statsbudsjett for 2019. Det er ventet at Kommisjonen vil sette i gang en formell prosedyre mot Italia for brudd på budsjettreglene.

Budsjettvurderingen kommer samme dag som Italias statistiske byrå offentliggjør prognoser for landets økonomi for 2018–2019.

Interpol-møte i Dubai

Interpol har sitt årlige møte, denne gang i Dubai. Den internasjonale politiorganisasjonen skal peke ut en erstatter for avgåtte Meng Hongwei. Aleksander Prokoptsjuk, Putin-lojalist og general i det russiske innenriksdepartementet – og antatt tidligere KGB-agent – leder kampen om å bli Interpols nye toppsjef.

Ifølge The Times åpner ledende britiske parlamentarikere for å forlate Interpol dersom russeren får jobben.

Spørretime på Stortinget

Det er muntlig spørretime på Stortinget hvor statsminister Erna Solberg (H) deltar.

Ikke overraskende blir trolig budsjettavtalen som ble inngått tirsdag kveld mellom regjeringen og KrF, et tema.

May møter Juncker

Storbritannias statsminister Theresa May reiser til Brussel der hun møter EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker for å diskutere utkastet til skilsmisseavtalen mellom EU og Storbritannia.

Onsdag arrangeres også den ukentlige spørretimen i det britiske parlamentet.

LO holder konferanse

LO arrangerer sin årlige kartellkonferanse på Gol. Blant innlederne er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, Ap-leder Jonas Gahr Støre og hotelleier og investor Petter Stordalen.

EØS blir trolig et samtaletema blant delegatene, selv om det ikke står på planen, ifølge Klassekampen. Avisen skriver at dersom Fellesforbundet følger sin største avdeling og vender seg mot EØS-avtalen, kan det vippe LO over på nei-siden.