Amerikaner på broen da KNM Helge Ingstad kolliderte

Nyheter

Det er tidligere kjent at amerikaneren tjenestegjorde på fregatten som del av et utvekslingsprogram, men Bergens Tidende får nå bekreftet at hun var på broen under sammenstøtet.

Avisen skriver også at offiseren «var involvert i en opplæringssituasjon på broen».

Presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret har sagt følgende om den amerikanske offiserens generelle rolle om bord på skipet:

– Vedkommende ivaretok ikke noen selvstendig rolle om bord. Amerikaneren hadde opplæringsstatus, sier han.

Helge Ingstad drev navigasjonsøvelse, og den amerikanske utvekslingsoffiseren var under opplæring som vaktsjef, under ledelse av en norsk offiser, ifølge Dagens Næringsliv.

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland, kan ikke kan bekrefte rollen til utvekslingsoffiseren.

– Dette er informasjon vi vil komme tilbake til når resultatene av etterforskningen foreligger. Dette er politiarbeid, og vi har ikke selv gått inn og sett på hvem som var hvor, sier Herland.

Hun viser også til at denne saken følger diplomatiske linjer.

– Dette er en utenlandsk statsborger, og da må det blant annet søkes om tillatelse for å gjennomføre avhør, sier Herland.