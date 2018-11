Tre til lege etter brann i boligblokk

Nyheter

(SMP):Oppdatering: Politiet melder at to personer er sendt til sjukehus og en til legevakt etter brannen. En mann er innlagt på intensivavdelingen på sjukehuset, tilstanden er stabil og han har lettere skader, melder Helse Møre og Romsdal. Skadeomfanget på de andre personene er ukjent. Åstedet er videre gjennomgått, og det er ingen inne i leiligheta som brant. Det samme er tilfelle med de nærliggende leilighetene.

Klokka 11.14 blei brannen meldt slukket. Klokka 12.37 opplyste politiet at bygget er gjennomsøkt og alle er evakuert.

Tirsdag formiddag melder politiet om brann i ei blokk på Volsdalsberga i Ålesund.

– Nødetatene har rykket ut, het det i den første meldinga på Twitter klokka 10.46.

Røyk og flammer var da godt synlig.

– Vi er på stedet og har starta evakuering. Vi har så langt ikke oversikt over om det forstatt er folk inne, sier operasjonsleder Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten klokka 10.53.

Omtrent samtidig melder Møre og Romsdal 110-sentral at Ålesund brannvesen er ute med alt tilgjengelig mannskap på brannen.

Sunnmørspostens journalist Harald Skotheim forteller klokka 11 at to brannbiler er på stedet, og at en driver slokking.

– Minst en person blir frakta til sjukehus i ambulanse, og flere personer evakueres, sier han.

Klokka 11.10 skal røykdykkere ifølge øyevitner være på veg inn i bygninga.

Beboere Sunnmørsposten har snakka med forteller at de ikke hørte noen alarm. Noen sier de blei varsla på telefon fra folk som så røyken på avstand.

Klokka 11.15 forteller journalist Sofie Svanes Flem at det nå er fire store brannbiler på stedet, fire ambulanser og ei rekke andre utrykningskjøretøy.

– Det er fortsatt folk som ikke er evakuert, men noen av de som er det er tatt inn hos er bilverksted, sier hun. Brannvesenet jobber blant anna med kran på stedet, og skal også være varmesøkende kamera i bruk.

Innsatsleder Per Ivar Hovden forteller at brannen har startet i ei leilighet, så spredd seg til flere.

Klokka 11.35 sier Hovden at brannvesenet har kontroll på brannen, men at det er litt røyk i bygget. - to personer som har fått i seg røyk er kjørt til sjukehuset med uavklarte skader.

– Det er fortsatt personer i bygget - ikke alle leilighetene er gjennomgått, og jobben nå er å gjennomgå alle leilighetene, også de som er låst, sier innsatslederen, sier Hovden til Sunnmørsposten.

Ifølge oppdragsleder Thomas Holte er 75 personer registrert med adresse i blokka.

Politiet opplyser at beboere vest for brannen kan kjøre ut via porten ved Color Line Stadion. Fartsgrensa er satt ned til 40 km/t på E136 forbi stedet.

Blir oppdatert.

Saka ble først publisert i Sunnmørsposten.