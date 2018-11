Trafikkulykke på Årø natt til tirsdag

Nyheter

Operasjonsleder hos politiet meldte natt til tirsdag om ei trafikkulykke ved rundkjøringa rett over Molde lufthavn, Årø.

Alle nødetatene rykket ut til stedet, men det skal ikke ha oppstått noen personskader. Bilen fikk imidlertid store skader. Også ei strøm-mast på stedet ble ødelagt, opplyser operasjonsleder.

Ulykka skal ha skjedd rundt klokka to på natta.

Politiet opplyser også at føreren av bilen mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand og at vedkommende fikk førerkortet beslaglagt og ble sendt til lege for såkalt utvidet prøve.