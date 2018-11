Legger vekk to voldtektspåstander mot MFK-spiller

Nyheter

Det er NRK som skriver dette.

I august i år ble MFK-spilleren frikjent. Dommerne i en delt Romsdal tingrett fant at det var rimelig tvil om skyldspørsmålet i saka mot MFK-spilleren som var tiltalt for sovevoldtekt, og frikjente ham.

Men dommerne var enige om at det var stor sannsynlighet for at voldtekten har skjedd, og dømte derfor mannen til å betale 150.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Begge parter anket dommen.

John Christian Elden ble etter dette advokat for kvinna i saken, og han ba politiet om å se på to andre voldtektspåstander, en sak fra Sverige i 2015 og en fra Oslo i 2014.

NRK skriver at saken fra Sverige i 2015 aldri ble åpnet igjen, slik Elden ønsket. Og saken fra 2014 som har blitt behandlet av Vest politidistrikt er nå lagt vekk.

Molde-spilleren sin nye advokat Mette Yvonne Larsen fikk beskjeden tirsdag ettermiddag, opplyser NRK.

– Saken er lagt vekk. De fant ingen straffbare forhold. Politiet vurderte at bevisene klart taler mot straffbare forhold, sier Larsen til NRK. Advokaten opplyser videre at MFK-spilleren nå vurderer om de skal melde kvinna til politiet for falsk anmeldelse.

John Christian Elden er advokat både for kvinna som mener hun ble voldtatt av MFK-spilleren i 2014, og kvinna som anmeldte voldtekt etter nachspiel i 2017.

– At saken om den påståtte voldtekten frå 2014 er lagt vekk, kan bli klaget inn til riksadvokaten, sier John Christian Elden til NRK.

Ankesaken mot MFK-spilleren for den påståtte sovevoldtekten er fastsatt til 14. februar 2019.