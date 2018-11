– Brann i blokk et screkkscenario

Nyheter

Hele bygget er tømt og undersøkt. Åstedet er under kontroll. Viktigste jobben nå er å ta vare på de evakuerte. Akkurat nå spiser de 70-80 lunsj på hotellet. Det er uvisst når beboerne kan flytte tilbake, var den umiddelbare informasjonen på pressekonferansen om brannen i boligblokka på Volsdalsberga.

Det hersker foreløpig uklarhet omkring brannvarslingsordning i blokka og om den fungerer.

Tre til lege etter brann i boligblokk Storalarm etter brann i boligblokk på Volsdalsberga i Ålesund. Nå er alle evakuert.

Politistasjonssjefen så røyken

– Vi har hatt møte med beboerne. Der ser det heldigvis ut til at det har gått bra. Tre stykker til observasjon på sjukehuset til i morgen. Politiet fikk meldinga 10.44. Jeg kjørte i området og så flammehavet og opplevde som dramatisk. Skrekkscenarioet, brann i en blokk, ser ut til at har gått bra. Heldigivs ble jeg forbikjørt av både politi og ambulanse, så det var rask reaksjon, sier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim.

– Vi var heldige

– For oss som kom til stedet er dette et skrekkscenario. Vi var kanskje heldig i forhold til ressurssituasjonen og beliggenheten og kom raskt til stedet. Slukking og evakuering gikk veldig bra. Siste tok litt lengre tid, siden det er et høyt bygg og at det var noen eldre som var dårlig til bens. Vi fikk også hjelp av ei privat bedrift på stedet til å huse folk før kommunen kom på bana med evakuering på hotellet. Folk forholdt seg rolig, det var ingen tegn til panikk forteller innsatsleder Per Ivar Hovden.

– Politiet jobbet taktisk og teknisk. Krimteknikere inne allerede, vi er godt i gang med avhør av beboere og vinter. Neste fase jobbe fram brannårsak, sier Hovden.

– Samarbeidet på tvers av etatene veldig bra, sier brigadeleder Gisle Skrede. - Det er aldri kjekt med brann i boligblokk. Men det ser ut til at har gått veldig bra. Vi var veldig tidlig på stedet. Men det er klart det litt av et scenario å komme til en del av boligblokk som brenner.

– Vi gjorde en utvendig innsats, samtidig som vi sendte inn røykdykkere for innvendig innsats. Fokuset vårt var å evakuere røykeksponerte mennesker. Og etter 5-6 minutter kommer stasjon 2 fra Spjelkavik, forteller utrykningsleder Arnstein Hjelmeseth. Han forteller til Sunnmørsposten at stigebilen er dimensjonert for høyden på alle hus i Ålesund, også for denne blokka med sine 12 etasjer.

Så dramatisk ut fra rådhuset

– Vi er veldig glad for at det har gått så bra som det har gått. Det så nokså dramatisk ut sett fra 10. etasje fra rådhuset. Det ble opprettet mottakssenter for de evakuerte kl 11:30. Akkurat nå spiser de 70-80 evakuerte lunsj. Vi har sagt at de som har mulighet til det bør kontakte familie og vennere for å bo der, det er det beste. Utover det vil vi sørge for at de har et sted å bo og at folk kan få svar på spørsmålet, sier varaordfører Tore Johan Øvstebø.

– Jeg regisrerer at samhandlinga mellom etatene har vært god. Vårt fokus utover dagen er nå på de som er berørt, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.