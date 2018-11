– Å ha det vanskelig i juletida kan ramme alle

Nyheter

MOLDE: Jula er ei høgtid som mange gleder seg til, men for noen kan det være ei vanskelig og utfordrende tid. En undersøkelse Ipsos har foretatt for DNB viser at hver nordmann i snitt planlegger å bruke 12.288 kroner på årets julefeiring, en økning på 10 prosent fra fjoråret. Det er det langt fra alle som har muligheten til. Frelsesarmeen i Molde ønsker å gjøre ei vanskelig juletid litt lettere.

– I julehøgtida merker man det spesielt godt om man ikke har ressurser til å kjøpe julemat og julegaver. Vi vil gjerne hjelpe og gjøre en forskjell, sier leder i Frelsesarmeen i Molde, Marit Nangwala.

Mange ber om hjelp

Hvert år kommer mange mennesker til Frelsesarmeen for å få hjelp i jula.

– Det er mulig å søke om hjelp til julemat hos oss. Det går an å fylle ut et skjema og søke på nett, men søknaden kan også hentes hos Nav, Flyktningehjelpen og på helsestasjonen. Det gjør at hjelpen blir enda mer synlig og tilgjengelig, sier Nangwala, som forteller at alle kan ha behov for hjelp i løpet av livet.

– Det er mennesker i mange ulike livssituasjoner som søker hjelp hos oss i jula. Det kan være hvem som helst. Det er lett å tro at man er alene, men det er man ikke. Økonomiske problem skaper bekymringer både dag og natt, og vi er glade for at vi kan bidra til å lette bekymringen inn i jula. Presset er større, og de økonomiske vanskene blir tydeligere når det nærmer seg jul. Det er et enormt kjøpepress, sier hun.

Gavekort

Tidligere har Frelsesarmeen gitt ut matkasser, men nå har de byttet ut matkassa med et gavekort i dagligvarebutikker.

– Da får folk muligheten til å kjøpe den maten de har lyst på, sier Nangwala, og legger til at gavekortet kan hentes hos Frelsesarmeen.

– De som får innvilget gavekort får en dato og et tidspunkt hvor de kan hente kortet hos oss, sier hun.

Viktige julegaver

I fjor satte Frelsesarmeen opp et juletre i samarbeid med Amfi Roseby, hvor alle som ville kunne legge gaver under treet. Gavene gikk til barn og unge i en vanskelig situasjon. Samarbeidet gjentas i år.

– Juletreet er satt opp på Roseby nå. Alle som får matgavekort hos oss får også julegave til barn og unge i familien. De som ønsker å gi gaver, kan enten levere dem under treet på Roseby, eller til Frelsesarmeens lokaler, sier hun.

Trenger ikke pakke inn

Nangwala oppfordrer folk om å ikke pakke inn gavene.

– På grunn av noen dårlige erfaringer er vi nødt til å åpne pakkene før vi gir dem videre. Samtidig ser vi den pedagogiske verdien av at barn pakker inn gaver og gir til andre barn, og vil derfor ikke fraråde noen å pakke inn pakker som leveres inn, sier hun.

Nangwala forteller at de er veldig takknemlig for alle gaver de får inn, men ønsker at gavene helst skal være nye.

– Barna som skal ha julegavene får så mye annet brukt og arvet ellers i året, så det hadde vært veldig kjekt for dem å få noe som er helt nytt. Men vi tar imot alt vi får inn, og er veldig glad for det, sier hun.

Flere vakter

Hovedinntekten til Frelsesarmeens sosiale arbeid i Molde kommune kommer fra julegryta, og de trenger flere frivillige til å stå vakt.

– Med flere vakter, får vi mer penger i gryta, og har muligheten til å hjelpe flere. Julegryta danner grunnlaget for mye av det sosiale arbeidet vi driver med i løpet av året. For å melde din interesse eller mer informasjon finner du oss på nettet, sier hun, sier hun.