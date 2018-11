Investerer fem millioner i nysgjerrighet og kunnskap for barn og unge i regionen vår

Nyheter

Sparebanken Møre støtter planene for et regionalt vitensenter med marin profil ved Atlanterhavsparken i Ålesund med fem millioner kroner.

Vitensenteret skal fremme barn og unges interesser for naturfag, matematikk og teknologi gjennom havrelaterte opplevelser, aktiviteterog opplæringstilbud.

– Vi tente umiddelbart på ideen, og er overbevist om at marint vitensenter vil gi et unikt tilbud til barn og unge i regionen vår. Senteret har et klart mål om å skape nysgjerrighet og kunnskap innenfor natur- og realfag. Siden havrommet er utgangspunkt for en stor del av næringslivet på Nordvestlandet, er både interesse og kompetanse på dette området svært verdifullt for videre utvikling av regionen vår, sier leder for divisjon næringsliv i Sparebanken Møre, Terje Krøvel.

I dag finnes det 10 vitensenter i Norge, som alle fingerer som populærvitenskapelige opplevelses- og læringssenter innen matte, naturfag og teknologi. Ingen av dagens sentre har imidlertid marin profil. Vitensenteret ved Atlanterhavsparken vil også bli det første mellom Bergen og Trondheim.

Daglig leder i stiftelsen Atlanterhavsparken, Tor Erik Standal, forteller at søknad om statlig støtte er sendt, og at målet er behandling av søknaden i Forskningsrådet innen utgangen av året, og godkjenning i Kunnskapsdepartementet innen utgang av første halvår i 2019.

– I dette prosjektet er Atlanterhavsparken avhengig av støttespillere i næringslivet. Støtten fra Sparebanken Møre bidrar til å gjøre hele ideen vår både konkret og realiserbar. Vitensenteret er viktig også i forbindelse med realisering av planene om å gjøre Atlanterhavsparken til Norges nasjonale akvarium, sier Standal.