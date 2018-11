Hareide stiller seg bak Ropstad, kritisk til utspill

Nyheter

Hareide er kritisk til at nestleder Ropstad begynte å argumentere med en mulig «historisk endring» av abortloven, mens partiet var midt i avviklingen av fylkesårsmøtene som valgte delegater til det ekstraordinære landsmøte. En slik endring skulle skje dersom KrF gikk i samarbeid med dagens regjering.

Ifølge VG begynte Ropstad først å argumentere med abortloven etter et møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høyres ledelse 11. oktober.

– Vi har vært uenige om det abortutspillet og at det ble startet regjeringsforhandlinger før vi hadde tatt vårt veivalg, sier Hareide etter et møte i KrFs stortingsgruppe mandag, få timer etter VGs avsløringer om en intens maktkamp i partiet.

Informert om møtet

Hareide avviser imidlertid at møtet var hemmelig. Og han gir uttrykk for at Ropstad fortsatt har hans tillit.

– Jeg var godt kjent med at Ropstad skulle ha det møtet. Jeg syns det var flott at han informerte meg, sier Hareide.

– Jeg har tillit til Ropstad. Vi har snakket godt med hverandre underveis i prosessen, legger han til.

Intern prosess

Internt i KrF-ledelsen var det enighet om at prosessen fra Hareides tale, der han rådet partiet til å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og fram til landsmøtet 2. november skulle foregå internt og uten innblanding fra andre partier.

På NTBs spørsmål om Ropstads og nestlederkollega Olaug Bollestads møte med Høyre-ledelsen var i tråd med denne enigheten, sier Hareide:

– Det må være lov å snakke med andre partier og ha kontakter. Jeg ble informert om det. Vi hadde en uenighet om å utfordre andre partier på politiske meninger, noe som startet såkalte regjeringsforhandlinger. Det var ikke jeg enig i.

Krever landsstyremøte

Sentralstyremedlem og gruppeleder i Trøndelag KrF, Karin Bjørkhaug, krever et nytt ekstraordinært landsstyremøte etter avsløringene i VG. Fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF støtter kravet.

Hareide mener det ikke er unaturlig å ha et møte når det kommer ønske om det fra lokale tillitsvalgte.

– Vi har ofte landsstyremøte når enkelte ber om det. Det å ta en prat sammen, sannsynligvis på telefonen, det gjør vi ganske ofte. Jeg har registrert dette ønsket, så det får vi ta en prat om nå, sier han.

– Koordinert utspill

Bjørkhaug mener det fremstår som at Ropstad abortutspill var koordinert med Høyre.

– Det skal jeg være forsiktig med å kommentere. Men det har ikke vært tvil om at en del av de sakene som er kommet fram, var ut fra et engasjement fra Ropstads side, sier Hareide til NTB.

Han legger til at Ropstad etter hans mening har «opptrådt ryddig, både som politiker og som menneske» gjennom de siste ukene.

– Så har vi vært uenige i sak. Det må jeg tåle. Han vant på vårt landsmøte. Nå håper jeg det lykkes, sier Hareide.