Trafikkfarlig kryss – ansvarsforholdet

Nyheter

Romsdals Budstikke har mandag den 12.november og tirsdag den 13.november 2018 på en instruktiv måte satt fokus på det trafikkfarlige krysset ved Kiwi i Malmefjorden.

Etter at det er gjennomført en betydelig utbygging av næringsvirksomhet i Malmefjorden handelspark de siste årene, har trafikken fra riksvegen til handelsparken og boligfeltet økt dramatisk. I dag beskrives krysset som meget trafikkfarlig for all trafikk til og fra handelsparken og boligfeltet og ikke minst for gjennomgående trafikk på fylkesvegen.

Ansvarsforholdet

Det er to aktører som har et klart ansvar i denne saken, nemlig Møre og Romsdal fylkeskommune som vegeier (eier av det trafikkfarlige krysset) og Fræna kommune som gjennom sine arealplaner har godtatt utbygging av Malmefjorden Næringspark og boligfeltet i Malmefjorden.

Fylkeskommunen har som vegeier et juridisk ansvar etter veglovens § 1a til snarest å utbedre krysset ved Kiwi i Elnesvågen. I nevnte lovparagraf framgår følgende:

«…………. Det er ei overordna målsetting for vegstyresmaktene å skape størst mogleg trygg og grei avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og

andre samfunnsinteresser elles.

Fylkeskommunen har etter denne bestemmelsen en klar plikt til å planlegge og til å realisere en vegfaglig god utbedring av det omtalte vegkrysset.

Hva så med Fræna kommune som har lagt til rette for en positiv utvikling av næringsvirksomhet i næringsparken i Malmefjorden. Har kommunen også et ansvar for det trafikkfarlige krysset ved Kiwi i Malmefjorden?

Svaret på det er ubetinget ja. Kommunen har ikke et juridisk ansvar etter lovverket til å utbedre det trafikkfarlige krysset, men kommunen har et klart ansvar for å medvirke til å forskuttere en utbedring av krysset, eksempelvis ved etablering av en hensiktsmessig rundkjøring til erstatning for vegkrysset slik det er utformet i dag.

Et slikt kommunalt ansvar følger av at kommunen har lagt opp til en betydelig boligbygging og til utvikling av næringsvirksomhet i Malmefjorden. Kommunen som samfunnsaktør kan ikke løpe fra et slikt samfunnsansvar i egen kommune.

Forslag til løsning av saken

En naturlig løsning av denne saken er at Møre og Romsdal fylkeskommunen og Fræna kommune uten ytterligere utsettelser setter seg ned sammen for å utarbeide planer for en bedring av trafikksituasjonen i det aktuelle området. De økonomiske kostnadene knyttet til en faglig forsvarlig utbedring av det trafikkfarlige vegkrysset fordeles så mellom kommunen og fylkeskommunen etter nærmere avtale.

NAF avdeling Molde og omegn har tidligere gjennom avdelingens Aktivitetskomite understreket behovet for at ansvarlige instanser tar et raskt initiativ for å få løst saken på en forsvarlig måte. Et slikt krav om utbedring av det trafikkfarlige krysset støttes så vidt vites av majoriteten innbyggerne i kommunen, av trafikantene og av næringslivledere i Malmefjorden Næringspark.

I tillegg støtter NAF Avdeling Molde og omegn, som arbeider for å fremme trafikksikkerhet, kravet om at ansvarlige organer snarest må ta skritt i retning av planlegging og utbedring av det trafikkfarlige krysset ved Kiwi i Malmefjorden.

NAF arbeider for å fremme trafikksikkerhet. NAFs mobilitetsvisjon er derfor at: Alle skal alltid kunne reise sikkert og miljøvennlig!

Georg Iversen,

Styreleder NAF Avdeling Molde og omegn