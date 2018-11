133.000 kr dyrere hver dag

Nyheter

MOLDE: Fylkesrådmannen konkluderer med at Nordøyvegen vil bli nærmere to milliarder kroner dyrere enn om fylkeskommunen fortsetter med ferjedrift på sambandene til Nordøyane.

Ny veg 2 milliarder dyrere enn ferjer

Det konkrete tallet fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik legger fram for samferdselsutvalget, er at Nordøyvegen blir 1.956 milliarder kroner dyrere enn en løsning med nye ferjer og nye ferjekaier. Sett over en periode på 40 år, innebærer regnestykket at Nordøyvegen vil være 48,9 millioner kroner dyrere hvert år enn en ferjeløsning. Forskjellen i kostnaden tilsvarer 133.000 kroner hver dag i 40 år.

33 spørsmål fra Sve

Administrasjonen i fylkeskommunen la seint fredag kveld ut et omfattende svar på skriftlige spørsmål fra Frank Sve (Frp). Sve, som er leder for plannemnda for samferdselssaker, har sendt inn 33 skriftlige spørsmål han har bedt om svar på fra fylkesrådmannen.

Spørsmålene fra Frank Sve og svarene fra fylkesadministrasjonen om Nordøyvegen strekker seg over et 30 siders dokument.

Frank Sve stiller flere spørsmål ved tallene fylkesrådmannen bruker om Nordøyvegen.

Her er noen spørsmål

– Her er noen av spørsmålene, og svarene fylkesrådmannen gir:

– Kvifor er det satt inn i økonomiplanen 2019–2022 finansiering av hele 5,3301 milliard kroner når ramme for prosjektet er 4,9 milliard kroner inkludert merverdiavgift, derav medgått 274 millioner kroner i byggherrekostnad og forberedende entreprise, som alt er finansiert ferdig i budsjett/rekneskap frå 2008-2018?

Fylkesrådmannen svarer at overslaget fra Statens vegvesen for Nordøyvegen er 4,9 milliarder kroner, og er inkludert alle åra fra 2008 til 2022. Man kan ikke ta med kostnader påløpt i åra før 2019 i økonomiplanen for 2019–2022.

Fylkesrådmannens regnestykke

Fylkesrådmannens tall for Nordøyvegen ser slik ut:

Statens vegvesen si styringsramme: 4.609 millioner kroner. Forventa tillegg: 478 millioner kroner. Rentekostnader i byggeperioden: 213 millioner kroner. Minimumsutbedringer av veger: 20 millioner kroner. Sum: 5.330 millioner kroner, altså 5,3 milliarder kroner.

Sve spør:

– Er nedbetalinga av lån berekna til 30 år?

Fylkesrådmannen svarer:

– Det må tas opp lån hvert år fra 2019 til 2022. Lånet som tas opp i 2019 betales ned over 30 år. Det samme gjelder lånet som blir tatt opp for utbetaling av sluttoppgjør til entreprenør etter åpningen av Nordøyvegen, det vil også ha 30 års løpetid.

Usikkerhet i millardklassen

Frank Sve viser også til at fylkesrådmannen har satt av en milliard kroner til usikkerhet ved Nordøyvegen-prosjektet, pluss en milliard kroner til rehabilitering. Hvorfor? spør Sve.

Fylkesrådmannen svarer at han har plikt til å utrede konsekvensene av investeringer.

– Administrasjonen har utarbeidet forventet kostnad som inkluderer uspesifisert og forventa tillegg. Sluttkostnaden kan bli høyere eller lavere enn forventet kostnad. det er ikke lagt til noen usikkerhetsavsetning ut over forventa kostnad.

Hvem har krevd buss?

Bygges Nordøyvegen, legger fylkesrådmannen opp til at det skal være kollektivtilbud med busser mellom Steinshamn og Brattvåg. Og med videre korrespondanse til Ålesund.

– Når har det vært et krav fra innbyggerne på Nordøyane at det skal være busstilbud til 215 millioner kroner som skal erstatte ferje fra Nordøyane til Brattvåg? spør Frank Sve.

Fylkesrådmannen svarer:

– Fylkeskommunen må sørge for et kollektivtilbud til alle deler av fylket uavhengig av om det er et "krav" fra innbyggerne. Til et område som nedslagsfeltet til Nordøyvegen, er et busstilbud annenhver time, 10 avganger på en hverdag, og to avganger lørdag og søndag vanlig.

Et minimums ruteopplegg vil koste 5,38 millioner kroner i året, altså 215 millioner kroner i et 40 års perspektiv, svarer fylkesrådmannen.

Omkamp og økonomiske konsekvenser

Frank Sve ber fylkesrådmannen om ei forklaring på at ei sak som dreier seg om overskridelser i et anbud, kunne bli til ei sak han mener fylkesrådmannen vil ha omkamp om?

Fylkesrådmannen svarer:

– I tråd med fylkestingets vedtak skal de faktiske konsekvensene av investeringsprosjektet synliggjøres og behandles av fylkestinget før iverksetting. Dette er altså uavhengig av om prosjektet gjennom anbudsutlysning har en kostnadssprekk sammenliknet med godkjente forprosjektkostnader og byggherreanslag. I samsvar med fylkestingets forutsetninger skal fylkesrådmannen gjøre ei vurdering av hvordan bygging av Nordøyvegen vil påvirke fylkeskommunen sin økonomi i et langt perspektiv, skriver fylkesrådmann Guttelvik i svaret.

Alle de 33 spørsmålene fra Frank Sve og svarene fra fylkesrådmann Guttelvik, kan leses her.

Samferdselsutvalget har møte om Nordøyvegen mandag 19. november klokka 14.00.