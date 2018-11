To til lege etter brann i bolighus

Nyheter

Brannen startet ved 17.30-tiden. Politiet melder at det nå er kontroll på stedet og røykutvikling/brann er slukket. En person er kjørt til sjukehus og en til lege for behandling. Brannen skal trolig ha startet i et elektrisk apparat, ifølge politiet.

Ifølge innsatsleder Stian Farstad ved Molde Brannvesen, var det to personer i boigen.

– Det var en del røyk inne i boligen, derfor ble begge tatt med til sjekk hos lege. Det er standard. Det er skade i kjelleren på huset. Den må nok rehabiliteres en del, sier Farstad, som ikke vil spekulere i årsaken til brannen.

Saken oppdateres.