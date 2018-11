Nyheter

Mann knivstukket i Oslo

En mann i 20-årene er sendt til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter at han ble knivstukket i Oslo natt til fredag. Politiet fikk melding om hendelsen i Osterhaus gate klokken 0.40.

I natt søkte flere patruljer etter tre eller fire mistenkte som løp fra stedet.

E-tjenesten kan få lov til å bryte norsk lov

I et forslag til ny lov for E-tjenesten foreslår regjeringen at både ansatte og andre som er på oppdrag for tjenesten skal få straffrihet for lovbrudd som er begått under oppdraget også i Norge, skriver Klassekampen.

Den militære etterretningen opererer for det meste i utlandet og er den eneste delen av den norske staten som har lov til å bryte loven i andre land.

631 savnet etter California-brann

63 personer er hittil bekreftet omkommet, og 631 personer er meldt savnet i den dødeligste brannen i Californias historie, opplyser lokale myndigheter.

Tallet på savnede er kraftig oppjustert siden onsdag, da myndighetene meldte om 130 savnede. Sheriff Kory Honea sier tallet har økt fordi etterforskere har gått tilbake og sjekket nødsamtaler som ble gjort da brannen brøt ut for en uke siden.

Nord-Korea hevder å ha testet nytt våpen

Nord-Korea har utført en «vellykket test» av et nytt «høyteknologisk våpen», melder landets statlige nyhetsbyrå KCNA, uten å spesifisere hva slags våpen det er snakk om, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Landets leder Kim Jong-un skal ifølge KCNA ha inspisert våpenet og var tilskuer da det ble testet fredag.

Rangers tapte i Zucca-comeback

Mats Zuccarello var endelig tilbake på isen i fredagens målrike New York-derby, men han og Rangers måtte til slutt se seg slått 7–5 av byrivalene Islanders.

Nordmannen har stått over tre kamper på grunn av lyskestrekk. Fredag fikk han drøyt 17 minutter på isen, men til tross for sju skudd på mål, ble det ingen nettkjenning.