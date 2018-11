Veslemannen: Farenivået økt til oransje

Nyheter

Det var NRK som først meldte dette. Bevegelsene i det rasutsatte partiet skal ha beveget seg utover dagen. Årsaken er snøsmelting på grunn av de høge temeraturene som har vært og mye vind. NVE har derfor bestemt seg for å sette farenivået til oransje nivå, det nest høgeste farenivået.

Beveger seg 40 centimeter i døgnet

I rapporten fra NVE heter det:

«Hastigheten i fjellpartiet har øket betydelig utover ettermiddagen i dag, og er nå tilsvarende 40 cm pr døgn i øvre område og 2-2,5 cm pr døgn i nedre del. Årsaken er høy temperatur (6-7 gr.) og sterk vind som har gitt stor snøsmelting. På denne bakgrunnen hever NVE farenivået for Veslemannen til oransje nivå. Det er meldt noe fallende temperatur utover kvelden. Veslemannen er en svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen. Volumet er på 120 000 - 180 000 m3, og utgjør rundt 1 % av det totale volumet av Mannen. Mens Mannen (utenom Veslemannen) beveger seg et par cm i året, så beveger den mest aktive delen av Veslemannen seg flere meter i året.»

Evakuert seks ganger i år

Ved rødt nivå må beboerne igjen evakueres. Det blir i så fall for sjuende gang bare denne høsten. Siden høsten 2014 har beboere under fjellet blitt evakuert elleve ganger. Veslemannen, som er et parti av det større fjellet Mannen, har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter som kan rase ut.