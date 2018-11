Samles på rådhusplassen for å forsvare abortloven

Nyheter

Molde: Lørdag klokka 14 samles motstandere av å innskrenke abortloven til demonstrasjon på rådhusplassen i Molde.

– Vi så på hva som skjer andre steder, og droppet tog. I stedet samles vi bare på rådhusplassen, der det blir holdt appeller fra Ap og SV, forteller Sidsel Rykhus i Molde Ap til Romsdals Budstikke.

Endrer paragraf?

I regjeringsforhandlingene med KrF åpnet statsminister Erna Solberg for forhandlinger rundt abortlovens paragraf 2 c, som omhandler at man kan ta abort etter utgang av tolvte svangerskapsuke, om det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sjukdom. Det har skapt store reaksjoner i Norge.

– Det ligger en lang kamp bak dagens lov, og dessverre kan vi ikke ta den for gitt, sier Rykhus.

Markeres 27 steder i Norge

Ifølge facebook-arrangementene «Ikke rør abortloven» skal 27 steder ha demonstrasjoner på samme tid lørdag, og det er planlagt solidaritetsmarkering i Göteborg. I fylket markeres det også i Ørsta/Volda, Ålesund og Kristiansund lørdag.