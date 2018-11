Nyheter

4 av 10 vergemål uten samtykke

Personer som settes under vergemål, skal etter loven samtykke. Likevel er det gjort unntak i 43 prosent av sakene de siste fem årene, skriver VG. Avisen har sett på 22.783 vergemålssaker fra 1. januar 2014 og fram til juni i år. Det er store geografiske ulikheter.

Delt syn på tvillingabort

Andelen som mener tvilling­abort og fosterreduksjon alltid bør være tillatt, er nesten like stor som andelen som er helt imot, viser en undersøkelse gjort for Vårt Land. Av de spurte svarte 25 prosent tvilling­abort/fosterreduksjon alltid må være tillatt, 29 prosent sier ja, men bare dersom det er påvist sykdom hos ett av fostrene, 27 prosent sier nei, mens 19 prosent svarer «vet ikke».

Migrantene har nådd USAs grense

Hundrevis av migranter har nådd den mexicanske grensebyen Tijuana, etter å ha vært en del av en migrantkaravane som har vandret gjennom Mellom-Amerika i ukevis.

Mange venter på lederne av karavanene, men noen har allerede krysset grensen til USA ulovlig.

May møtte DUP

Statsminister Theresa May er avhengig av det nordirske unionistpartiet DUP for å få flertall for brexit-utkastet i Parlamentet. Onsdag møtte hun DUP-ledere etter at regjeringen godkjente utkastet.

– Vi hadde et åpenhjertig møte med statsministeren. Hun er fullstendig klar over vår posisjon og våre bekymringer, sier DUP-leder Arlene Foster.

London får sin Walk of Fame

Neste år vil det også være stjerner å se i en gate nord i London, etter inspirasjon fra Hollywood. I løpet av 20 år skal over 400 artister hedres i Camden, skriver The Guardian.

En internasjonal komité bestående bransjefolk og fans skal bestemme hvem som får en stjerne.