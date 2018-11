Nyheter

Vinstra: Oppmøtet i Sødorp kirke i Nord-Fron kommune var så stort at en tilstøtende bygning ble brukt for å huse alle som ville delta i begravelsen.

16 år gamle Laura Iris Haugen ble knivdrept i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland om ettermiddagen onsdag 31. oktober.

En 16 år gammel gutt, som hadde gått i samme klasse som jenta på ungdomsskolen, er siktet for drapet. Han er også siktet for grov kroppsskade mot en voksen mann som ble påført et kutt i beinet.