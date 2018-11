Spør om deponi

Nyheter

OSLO: Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) vil ha deponisvar fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Listhaug leverte mandag følgende spørsmål skriftlige spørsmål til statsråden:

– Miljødirektoratet konkluderer med at det er urealistisk å få på plass et nytt avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune innen 2022. Vil statsråden vrake Raudsand-alternativet til fordel for Brevik på grunnlag av dette?



Begrunnelse:

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet gitt en faglig vurdering og sammenlikning av konsekvensutredningene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall. Brevik i Porsgrunn kommune og Raudsand i Nesset kommune, har vært alternativene Miljødirektoratet har vurdert. Oppdraget ble besvart 31. oktober 2018. Følgende var direktoratets hovedkonklusjoner:

Fjellhaller i Brevik:

• Er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold.

• Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut og som vi anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for.

• Under forutsetning av at spørsmålet om betydningen av en sjelden lavart og forholdet til vannforskriften avklares, antar vi at det ut fra de miljømessige forholdene i saka vil være mulig å etablere anlegget innen deponiet på Langøya er fullt i 2022, sjøl om tida er svært knapp.

• Noah har også mulighet til å strekke mottakskapasiteten for eksisterende deponi fram til 2024, for å tilrettelegge for deponering i Brevik.

Fjellhall i Raudsand:

• I Raudsand har ikke Miljødirektoratet fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saka til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall.

• Det framkommer heller ikke klart av dokumentene om Bergmesteren Raudsand AS vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er nasjonalt behandlingsbehov for.

• Behandlingsmetoden, Halosep, er lite utprøvd. Det er per i dag uklart om den vil fungere på alle de avfallsfraksjonene den er planlagt for.

• Det er heller ikke klart om den alternative behandlingsmåten for annet uorganisk avfall enn flygeaske og avfallssyre, vil være i tråd med avfallsregelverket.

• Ettersom det gjenstår en god del miljømessige utredninger av fjellhaller og uttesting av planlagte behandlingsmetoder, mener Miljødirektoratet det blir urealistisk å få anlegget på plass til 2022.»