Fikser fuger på Krifast

GJEMNES: Statens vegvesen har startet vedlikeholdsarbeid på Gjemnessundbrua. Det innebærer at bare den ene kjørebanen er åpen der arbeidet pågår. Arbeidet startet siste uka i oktober og er basert på årlige inspeksjoner og tilstandsvurderinger av brua.

– Det er alltid behov for vedlikehold av alle de ca. 1700 bruene som er i Møre og Romsdal, sier Hallvard Matheson Rangnes i Statens vegvesen.

– Fugene på Gjemnessundbrua blir spesielt slitt av vær og vind, bevegelser fra selve hengebrua og fra all trafikken som kjører over daglig. Vi utfører nå planlagt vedlikehold av fugene, og bytter ut alle slitasjedelene slik at fugene skal fungere som normalt, sier Rangnes.

– Når vil arbeidet være ferdig?

– Arbeidene var planlagt å vare til 9. november. Det viste seg dessverre at tilstanden på fugene var dårligere enn forutsett, og arbeidene ble mer tidkrevende. Arbeidet er nå forventet å vare i ytterligere tre uker.

Rangnes sier det er uheldig at vedlikeholdsarbeidene tar så lang tid som de nå gjør.

– Men det er viktig at arbeidet blir utført for å sikre at fugene ikke blir ødelagt. Vedlikeholdet er også viktig for å sikre trafikantene som kjører over fugene, sier Hallvard Matheson Rangnes.