Første artistslipp fra Moldejazz

Moldejazz har invitert til pressekonferanse og artistslipp onsdag klokka 12. Da skal de første artistene som skal delta på Moldejazz 2019 slippes.

I invitasjonen røper ikke festivalledelsen mye, annet enn at de blant annet skal presentere de tre artister som skal holde konsert på Romsdalsmuseet torsdag 18. juli.

Festivalsjef Hans Olav Solli var onsdag morgen innom 1FM og fortalte mer om artistslippet.

– God musikk har ikke noen aldersgrense, sa en litt hemmelighetsfull Solli, da han ble spurt om det var artistene til «ungdomskonserten» som skal slippes i dag.

Solli kunne ellers fortelle at det er totalt ni konserter som skal slippes i dag, blant annet et par av konsertene med neste års Artist in residence, Gard Nilssen.

Rbnett dekker selvsagt artistslippet og kommer med mer utover dagen.