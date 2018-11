Aborthardkjør mot Solberg i spørretimen

Nyheter

Solberg og hennes regjering ble bombardert med spørsmål om abort i Stortingets ordinære spørretime onsdag.

SV-leder Audun Lysbakken var først ute. Han ville vite om det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i den mye omtalte paragraf 2c i abortloven, som åpner for abort etter svangerskapets tolvte uke når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

–Jeg har åpnet for forhandlinger om to områder i abortloven i eventuelle forhandlinger med KrF. Det ene er fosterreduksjon og den delen som oppfattes som et diskriminerende element i paragraf 2c i abortloven, sa Solberg.

Hun understreket at hun ikke svarte på spørsmålene som statsminister, men som Høyres leder.

– Som i dag

Å endre paragraf 2c er ikke Høyres politikk, slo Solberg fast.

– Vi er derimot åpne for å forhandle om utformingen av denne bestemmelsen, under noen klare forutsetninger - at kvinners rettigheter ikke skal svekkes, og at det skal legges større vekt på kvinners og familiers vurdering av egen livssituasjon, sa hun.

– Derfor vil nok dette, slik jeg ga uttrykk for i debatten 1. november, bety at i praksis vil kvinner som søker abort etter tolvte uke, i like stor grad som i dag få innvilget abort i fremtiden.

Solberg viste til at Høyre ikke har noen ferdige løsninger.

– Forhandlinger vil gå mellom fire partier. Dersom KrF får gjennomslag, vil det blir et lovarbeid på vanlig måte. Stortinget får rikelig anledning til å debattere saken.

Sterke reaksjoner

Opposisjonen har reagert kraftig på signalene Solberg kom med om å endre abortloven midt under KrFs interne samarbeidsprosess.

– Statsministeren har i intervjuer gitt inntrykk av at dette er mulig uten noen form for innskrenkninger av kvinners rettigheter, sa Lysbakken.

Aps nestleder Hadia Tajik (Ap) ville ha statsministeren til å forklare hvorfor hun mener kvinner som ser seg nødt til å ta senabort på grunn av alvorlig sykdom hos fosteret, bærer et ansvar for å ha bidratt til sortering.

Solberg tror hun deler en bekymring for en utvikling mot et sorteringssamfunn med mange.

– Det er etisk krevende at dagens lov benytter abortadgang til egenskaper som flere av våre medmennesker lever gode liv med.

– Kunne avvist å svare

Solberg understreket at regjeringen ikke har et arbeid på gang for å endre dagens abortlov, og at den politiske diskusjonen handler om eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Når undertegnede møter i spørretimen, møter jeg som statsminister for dagens regjering, i tråd med tradisjonen for å svare på spørsmål om regjerings politikk og saksbehandling, sa hun.

– Siden både dette og de påfølgende spørsmålene ikke dreier seg om regjeringens politikk, kunne jeg valgt å avvist å svare, slo hun fast før første spørsmål.

Opposisjonen avviste innvendingene.

– Det er ikke urimelig at disse spørsmålene tas opp i Stortinget, fordi det er statsministeren som har startet denne debatten, sa Lysbakken.

– Når statsministeren i Norge sender et signal om at hun er villig til å forhandle om endringer i abortloven, er det signaler som skaper debatt. Men representantene for regjeringspartiene vil jo ikke ta debatten. Likestillingsministeren vil ikke snakke, og Høyre-kvinnene vil ikke snakke, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.