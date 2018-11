Nyheter

Rettssak om trusler

Mohyeldeen Mohammad møter i Oslo tingrett, tiltalt for trusler mot Venstres stortingsrepresentant Abid Raja. Mohammad ble etterlyst da han ikke møtte opp sist saken skulle opp for retten. Han sier han vil møte denne gangen.

Ap-budsjett

Denne gangen er det Arbeiderpartiets tur til å legge fram sitt forslag til alternativt statsbudsjett.

Budsjettet presenteres av partileder Jonas Gahr Støre og finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.

Kvalitet på helsebehandling

Nye resultater fra fire nasjonale medisinske kvalitetsregistre presenteres. De omhandler prostatakreft, fedmekirurgi, voksendiabetes og demens. Helseminister Bent Høie (H) åpner arrangementet.

Resultater fra alle de 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene legges ut på www.kvalitetsregistre.no/.

Rettssak mot «El Chapo»

Rettssaken mot narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman innledes I New York.

Guzman har erklært seg ikke skyldig i anklagene om at han har styrt et mexicansk narkotikakartell kjent for sin bruk av vold og for gjentatte ganger å ha hjulpet sjefen med å flykte fra fengsel i hjemlandet.

Michelle Obamas bok

Den tidligere presidentfruen Michelle Obamas lanserer tirsdag sin selvbiografiske bok «Becoming».

Her skriver hun åpenhjertig om blant annet spontanabort og hvordan mannens politiske ambisjoner og arbeidsmengde i en periode tæret på ekteskapet.