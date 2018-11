KrF-nestledere med forslag mot bompenger

Nyheter

Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet og KrF vil pålegge regjeringen å utrede og helst fjerne betaling i veibommer, men at det ikke er snakk om å fjerne betalingen for kjørende helt.

Begge partier mener imidlertid det er penger å spare i administrasjon og innkreving om bominnkrevingspunktene erstattes med overvåkning via satellittposisjonering (GPS). Tanken er at bilistene betaler basert på hvor langt de har kjørt, ikke hvor de passerer.

KrF-nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, samt Hans Fredrik Grøvan og Tore Storehaug står bak KrFs forslag, der det understrekes at det er viktig at bompengeordninger er rettferdige.

Arbeiderpartiet argumenterer i sitt forslag også med at dagens bomavgiftssystem er for lite knyttet til faktisk bruk og belastning av veinettet. De presiserer at et nytt system må komme til erstatning for dagens bilavgifter, ikke som et tillegg som gir økt økonomisk belastning.