Erfarne sjøfolk uenige om hvorvidt tankskipet hadde feil kurs

Den norske sjøoffiseren Aldrimer.no. har vært i kontakt med har snakket med mannskapet på KNM Helge Ingstad. Ifølge ham ble besetningen overrasket over at tankskipet Sola TS lå så langt inn i deres del av skipsleia. De fryktet at de ville gå på grunn om de manøvrerte vest for tankskipet.

– Sola TS lå i Helge Ingstads del av leia, sier han til nettstedet, som understreker at passeringer til sjøs normalt foregår babord mot babord.

Sola TS holdt seg til vest i fjorden, mens den andre trafikken i samme retning var i øst, melder NRK.

Uenige

Nils Bjarne Stava imøtegår påstandene i Bergens Tidende. Stava vært kaptein på tankbåt og har lang erfaring fra farvannet i Hjeltefjorden. Først er Stava uenig in at Sola TS har ligget i fregattens del av leia.

– Nei, Sola TS lå i en helt rutinemessig posisjon. Dersom Helge Ingstad skulle ned til Haakonsvern, burde han holdt seg midt ute i Hjeltefjorden, altså lenger øst for Sola TS, sier Stava.

– Normal kurs

Når det gjelder mannskapets frykt for å grunnstøte om de manøvrerte vest for tankskipet, kommenterer Stava at fregatten kunne klart å snu unna Sola TS og likevel ikke gått på grunn.

Losdirektør Erik Freberg Blom i Kystverket bekrefter overfor avisen at Sola TS har holdt normal kurs, og Tormod Våga, sjef ved Trafikksentralen i Kvitsøy, støtter Stavas syn på at fregatten hadde mulighet til å svinge unna tankskipet.