Nyheter

Politiet melder at det har vært en rolig natt til søndag i Molde. Eneste hendelse var da en ble kjørt til legevakta av politiet etter å ha blitt slått og fått et kutt i leppa.

I Isfjorden ble en mann i 40 årene tatt for kjøring under påvirkning av alkohol. Mannen er tatt med og fremstilt for blodprøvetaking.

I Ålesund er en mann innbrakt til arresten etter å ha gitt politiet fingeren. Mannen var beruset og anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann.

En mann i 20-årene var ikke istand til å ta vare på seg selv i Ålesund sentrum. Mannen ble sendt til legevakt etter at politiet mistenkte at han hadde blitt forgiftet etter å ha inntatt et farlig stoff.

Ei rusa kvinne i 20-årene ble innbrakt i arrest for å ikke ha etterkommet politiets pålegg. Dette skjedde også i Ålesund