Macron under fredsmarkering: – Nasjonalisme er et svik

– Patriotisme er det motsatte av nasjonalisme. Nasjonalisme er et svik mot patriotisme, sa Macron da han holdt tale under den store minnemarkeringen ved Triumfbuen.

Talen ble holdt foran presidenter og statsministre fra rundt 70 land, inkludert USAs president Donald Trump. Han lyttet med steinansikt til Macron, som så ut til å ha nettopp den amerikanske presidenten og hans «Amerika først»-politikk i tankene.

Et land som setter sine egne interesser høyere enn alt annet, uansett hva konsekvensene blir for andre, ødelegger det som i virkeligheten gjør et land storartet, nemlig dets moralske verdier, fastholdt Macron.

– Jeg ser at gamle demoner er i ferd med å komme til overflaten igjen, advarte han.

Hundre år

Fredsmarkeringen gikk av stabelen i et kjølig og grått Paris, på dagen hundre år etter våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig.

Den kjente cellisten Yo-Yo Ma spilte, mens skolebarn fra flere land leste brev skrevet av soldater og sivile som opplevde krigens slutt.

Våpenhvilen trådte i kraft den 11.11.1918 klokken 11. Soldater på vestfronten kunne knapt tro det da trompetvarselet kom, og den siste franske soldaten falt i kamp bare ti minutter før våpenhvilen trådte i kraft. Men litt etter litt steg soldatene fortumlet opp av skyttergravene. Mer enn fire års krig var over.

Igjen lå et Europa i ruiner, med rundt 18 millioner døde.

Venner og fiender samlet

På toppmøtet i Paris var ledere fra land på begge sider av verdenskrigen samlet. I kjølvannet av første og annen verdenskrig har flere av de tidligere fiendene, som Frankrike og Tyskland, knyttet vennskapsbånd og blitt nære partnere og allierte.

Men markeringen samlet også ledere fra land som fortsatt er i konflikt med hverandre i dag, som Israel og Palestina, og Russland og Ukraina.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener at akkurat dette er viktig i seg selv.

– Det er et symbol på at land som før har vært fiender, kan stå sammen, sier Stoltenberg til NTB.

Solberg ser faretegn

Statsminister Erna Solberg (H) framhever minnemarkeringen som en viktig påminnelse om hvor grusomt det er med krig.

Statsministeren sier hun i dag ser faretegn i tiden med mer pessimisme og hardere politisk retorikk. Men noen ny storkrig mener hun likevel ikke det er grunnlag for å frykte.

– Vi har klart ikke å komme tilbake til den situasjonen. Det er fordi vi er godt sammenvevd økonomisk, og fordi vi har funnet måter å løse konflikter på, sier Solberg til NTB.

Dette ble også understreket av Macron, som spesielt trakk fram EU og FN som viktige institusjoner som har vokst fram i kjølvannet av første og annen verdenskrig, som har gjort det mulig å håndtere konflikter bedre.

Etter seremonien ved Triumfbuen dro lederne til Élyséepalasset for å spise lunsj med Macron.

Søndag ettermiddag ble det dessuten arrangert en stor fredskonferanse nordøst i Paris.