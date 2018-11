Kvinne pågrepet for å ha gjemt nåler i jordbær i Australia

Nyheter

Funn av nåler i frukt og spesielt jordbær og i kurvene med jordbær har skremt australiere de siste månedene.

– Pågripelsen av en 50 år gammel kvinne skjedde etter en kompleks og svært omfattende etterforskning. Forskjellige statlige etater, domstoler og etterforskere har vært involvert, opplyser Queensland Police Service.

Kvinnen ble pågrepet søndag, og varetektsfengslet av en domstol i Brisbane.

Fram til midten av september ble det funnet over hundre synåler i jordbær og annen frukt i seks delstater i landet. Minst én person er fraktet til sykehus etter å ha spist en nål. Myndighetene gjennomførte samtidig et hastevedtak og satte opp strafferammen for slike handlinger til mellom 10 til 15 års fengsel.

Hendelsene fikk alvorlige konsekvenser for landbruket og varehandelen i Australia som endte opp med å måtte kaste store mengder frukt som ble liggende ukjøpt i butikkene.