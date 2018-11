Uvisst om KNM Helge Ingstad kan bli sjøsatt igjen

Nyheter

Lørdag ble det fortsatt jobbet med å sikre fregatten sånn at den ikke skal synke.

– Dette sikringsarbeidet kommer til å ta tid. Vi er ennå ikke i fase to, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret til Bergens Tidende.

Målet er å få KNM Helge Ingstad over på en lekter som skal frakte fregatten til Haakonsvern.

– Om det blir aktuelt å gå videre til neste fase og å få den opp på en lekter, vil vi ikke spå om. Vi vet ikke om det blir aktuelt lørdag eller om noen dager, sier Gjesdal.

– Ute i lang tid

Foreløpig har ingen vært inne i fregatten for å se nærmere på hvilke skader den har etter kollisjonen.

Gjesdal kan ikke bekrefte at KNM Helge Ingstad kommer til å bli sjøsatt igjen.

– Før vi kan gjøre slike vurderinger, må vi se nærmere på skadeomfanget. Denne fregatten kommer uansett til å være ute i lang tid, sier han.

KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola i nattemørket klokken 4.02 torsdag morgen. Fregatten var på vei tilbake til Haakonsvern etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture. Tankskipet Sola hadde nettopp hentet oljelast på Stureterminalen i Øygarden kommune og var på vei ut. Årsaken til ulykken er fortsatt ukjent.

Hull i lugaren

Ingen av de 137 besetningsmedlemmene som var om bord, ble alvorlig skadd i sammenstøtet, men fredag kveld fortalte flere om dramatikken som utspilte seg om bord.

Marius Villanger, som er presse- og informasjonsmedarbeider i Sjøforsvaret, sa til TV 2 at kollisjonen med tankskipet førte til et ekstremt stort smell. Senere hørte de nok et smell som følge av at fregatten ble kjørt på grunn.

Han forteller om hvor vanskelig det var å skaffe seg et oversiktsbilde over situasjonen nede i båten. KNM Helge Ingstad har nemlig ingen vinduer annet enn på broen. Han forsto alvoret først da én etter én kom klissvåte opp.

– Hun ene var klissvåt og fortalte at hun hadde et tre meter langt hull i lugaren sin, sier Villanger.

20-åringen Knut Sander Blakkestad er vernepliktig og hovedtillitsvalgt om bord på fregatten. Han lå og sov da kollisjonen skjedde.

– Jeg våknet av at det bråkte og at det ristet, men det er ikke uvanlig om bord i en båt. Først da jeg så vann på gulvet, skjønte jeg at det var på ekte, sier han til VG.

– En vond sak

Ifølge statsminister Erna Solberg (H) får fregattulykken konsekvenser for Sjøforsvarets kapasitet.

– Dette er forferdelig vanskelig og en vond sak for Forsvaret og marinen framover. Det er klart at det er utrolig uheldig at det skjer med en så stor fregatt og for en sjøforsvarsnasjon som Norge. En slik stor ulykke har betydning for vår kapasitet framover, sier statsministeren til TV 2.

Ifølge tidligere flaggkommandør Jacob Børresen er Norge mer sårbart som følge av at KNM Helge Ingstad nå er satt ut av spill.

– Det å miste 20 prosent av fregattflåten er alvorlig. Fregattvåpenet utgjør en helt sentral kapasitet i forsvaret av Norge i krise og krig. Svekkes fregattvåpenet, svekkes Norges sikkerhet, sier han til VG.

Tankskipet Sola forlot Norge lørdag morgen og satte kursen mot Storbritannia, opplyser rederiet Tsakos Columbia Shipmanagement S.A. til VG.