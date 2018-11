Massiv medieinteresse for Carlsen – Caruana

Nyheter

Hele 200 pressefolk var til stede i spillelokalene på The College i Holborn i London torsdag. Selvsagt var mange norske medier på plass, men spørsmålsrunden viste tydelig at VM-matchen mellom de to beste på rankingen fenger globalt.

Carlsens manager, Espen Agdestein, er svært godt fornøyd med dekningen som har vært i forkant av det mange mener er den mest ultimate kampen sjakkverdenen har hatt på mange år.

– Det var et massivt oppmøte på pressekonferansen, og salen var tettpakket. Jeg har sett at det er dekning i store medier over hele verden. London er sånn sett et veldig fint sted å ha VM-matchen, sier Agdestein til NTB.

– London blir et trekkplaster?

– Det gjør det mer tilgjengelig for mange, europeiske medier spesielt. Det et knyttet stor spenning til denne matchen, for det er ikke hverdagskost i VM at du har en amerikaner med og nummer én og to i verden som møtes. Det tror jeg gjør det litt ekstra spennende.

Dro tidlig

Det ble tidlig kveld på Carlsen torsdag. Han forlot åpningsseremonien i Victoria & Albert Museum kort tid etter at det gjennom trekning ble klart at han innleder VM med svarte brikker.

Vanligvis blir det sett på som en fordel å åpne et parti med hvite brikker, men Carlsen ønsket seg svart fordi det gjør at han spiller med hvitt to ganger på rad (parti seks og sju).

– Poenget er at hvis du har svart i det første partiet og kommer deg gjennom det, har du hvite brikker i seks av de ti neste partiene. Det gir en god følelse hvis man kommer gjennom første parti uten å tape. Det får vi håpe at skjer, og i så fall vil Magnus ha en psykologisk fordel, forklarer Agdestein.

For de frammøtte hadde gallafesten så vidt begynt da Carlsen sa seg fornøyd. Han ønsket åpenbart ikke å bli lenger enn nødvendig kvelden før alvoret starter.

– Vi passer på at han ikke bruker for mye energi. I dag ble det en time på pressekonferanse og en snau time her, sa Agdestein til NTB kort tid etter at Carlsen hadde forlatt forsamlingen.

Celebert

Det var høy glamourfaktor da London-VM ble offisielt åpnet. Blant gjestene var Hollywood-stjernen Woody Harrelson. For to år siden tok skuespilleren det første trekket på Carlsens vegne i det første VM-partiet mot Sergej Karjakin.

Blir sjakk-VM spilt fullt ut, er siste dag 28. november. Førstemann til 6,5 poeng vinner. Carlsen har vært verdensmester siden 2013.

Caruana har mye selvtillit før VM-debuten. Amerikaneren har hatt et strålende år og levert bedre resultater enn Carlsen, men nordmannen har vært best i innbyrdes oppgjør.