Hotel Alexandra «slår følge» med Seilet – blir Scandic-hotell fra nyttår

Nyheter

Som Romsdals Budstikke meldte i slutten av september: Choice-kjeden og Pandox, som eier bygningene til Hotel Alexandra, går hver sin veg fra årsskiftet. Det var da ukjent hvem som skulle drive hotellet videre, men hotelldirektør Jørn Aase sa at alle ansatte var lovet jobb videre.

Fredag kom nyheten om at det er Scandic som blir driver av hotellet fra nyttår.

– Jeg er stolt over at dette ærverdige hotellet blir en del av Scandic-familien og at vi styrker vår tilstedeværelse i Molde og på Nord-Vestlandet som er et viktig område for Scandic. Med overtagelsen av Hotel Alexandra, sammen med vår eksisterende kapasitet på Scandic Seilet, så blir det enklere enn noen gang å avholde store kurs og konferanser i vakre Molde, sier administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold i en pressemelding.

