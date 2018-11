Nyheter

Skipskollisjonen i Øygarden

Fregatten KNM Helge Ingstad, som torsdag kolliderte med en tanker, må først boltes fast til land, heves opp på lekter, tømmes for ammunisjon og så fraktes til Haakonsvern.

I tillegg til å være en tidkrevende operasjon, kan vær- og sjøforhold ramme bergingsaksjonen. Kystverket flyr over havaristedet igjen fredag morgen og kommer med ny rapport.

KrF med alternativt statsbudsjett

KrF legger fram sitt alternative statsbudsjett for 2019 på en pressekonferanse på Stortinget fredag formiddag.

KrFs alternative budsjett vil bli presentert av parlamentarisk leder Knut Arild Hareide, nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad og nestleder Olaug Bollestad.

Brexit-møter i Brussel

Mens ryktene svirrer om et mulig avtalegjennombrudd, møter EU-kommisjonens forhandlingsdelegasjon fredag ambassadører fra EUs medlemsland for å orientere om framdriften i brexitforhandlingene.

Også Storbritannias statsminister Theresa May og Frankrikes president Emmanuel Macron får mulighet til å prate, i forbindelse med en minnemarkering før 100-årsdagen for våpenhvilen som endte for første verdenskrig.

Norge og EU diskuterer snøkrabbe

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik besøker Brussel, der han møter EUs fiskerikommissær Karmenu Vella. De to ventes å diskutere fiskerisamarbeid etter brexit og konflikten mellom Norge og EU om fangst av snøkrabbe.

Norge nekter europeiske fiskere å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard og har ikke godtatt de europeiske lisensene.

10 år siden brannen på Gulskogen

Fredag er det 10 år siden den tragiske brannen på Gulskogen i Drammen. Sju personer døde og to ble hardt skadd i brannen i det gamle bygget, der det bodde 22 gjestearbeidere

Det blir fredag en kort minnemarkering på brannstedet klokka 12.30. Etterpå legges rapporten om «Skader og erstatning ved grenseoverskridende arbeid» fram.