Tolv drept da mann åpnet ild på bar i California

Nyheter

Vitner sier at en mann kastet røykgranater og avfyrte skudd på Borderline Bar & Grill i Thousand Oaks utenfor Los Angeles ved 23-tiden onsdag lokal tid.

Baren var full av folk, og en politikilde har sagt til Los Angeles Times at det ble avfyrt minst 30 skudd.

Politiet opplyste først at minst elleve mennesker var truffet av skudd og såret, og at det bekreftede antallet kunne stige. Litt senere opplyste de at tolv var skutt og drept, og at en av dem er en politimann, skriver CNN.

En talsmann for sheriffen i Ventura har også opplyst at en antatte gjerningsmannen er død. Minst elleve mennesker ble også såret i angrepet.

Arrangement for studenter

Skudd ble fortsatt avfyrt da politiet ankom åstedet like før midnatt lokal tid. Flere hundre personer befant seg i baren, hvor det pågikk et arrangement for studenter.

Et øyenvitne sier til TV-stasjonen ABC at gjerningsmannen avfyrte en rekke skudd og at en sikkerhetsvakt så ut til å bli drept.

– Den væpnede mannen kastet røykgranater over alt, forteller John Hedge, som sier mannen «bare fortsatte å skyte».

– Hoppet ut vinduer

Da politiet ankom stedet, oppsto det en skuddveksling med gjerningsmannen, ifølge Los Angeles Times. Avisa skriver også at FBIs terroretterforskere er sendt til stedet.

Det oppsto kaos på baren da den væpnede mannen åpnet ild. Han skal ha skutt mot tilfeldige personer.

– Det var kaos, folk hoppet ut av vinduene, forteller øyenvitnet Nick Steinwender til TV-stasjonen KABC.

– Tømte magasinet

19 år gamle Mitchell Hunter sier gjerningsmannen var utstyrt med en halvautomatisk pistol.

– Jeg så ham gå inn. Og så begynte han å skyte, sier Hunter til NBC.

Gjerningsmannen tømte magasinet før han ladet på nytt, ifølge 19-åringen. Han sier han hørte rundt 20 skudd og at det tok lang tid før politiet kom til stedet.

Ifølge Hunter hadde gjerningsmannen lys hudfarge og svart hår. Store mengder politi og andre nødetater rykket ut til åstedet etter skytingen, og folk ble bedt om å holde seg unna stedet.