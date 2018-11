Tankskipet hadde los og eskortebåt

Nyheter

Den 250 meter lange, fullastede tankeren Sola kom fra kollisjonen med fregatten Helge Ingstad med mindre skader. Den maltesiske tankeren hadde forlatt Stureterminalen på vanlig måte og hadde los og en egen eskortebåt som lå i bakkant av skipet da kollisjonen skjedde.

– Jeg ble oppringt av losens nærmeste leder i 4-tiden og fikk en kort orientering. Jeg fikk bekreftet at tankskipet ikke hadde skader som tilsi forurensing, sier losdirektør Erik Blom i Kystverket til NTB.

Kystverket har observert diesel fra fregatten, i form av tynn film, som har drevet et stykke nord for ulykkesstedet, og foretar kontinuerlig nye observasjoner for å overvåke situasjonen.

Ikke los i fregatten

Den aktuelle losen om bord vil avgi en forklaring for havarikommisjonen og andre som vil ettergå ulykken. Losdirektøren ønsker ikke å si noe om årsakssammenhengen rundt kollisjonen.

– Fregatten hadde ikke los, opplyser losdirektøren videre.

Blom opplyser at farvannet rundt Stureterminalen er travelt og at skipstypen aframax som Sola TS med sine 250 meter og lastekapasitet på 60.000 tonn råolje er en vanlig størrelse for losene å manøvrere.

Ifølge Sysla la tankskipet fra kai en halvtime før kollisjonen. Det skal ha vært gode værforhold i området da de to skipene kolliderte, og ifølge losdirektøren er Hjeltefjorden en åpen fjord som det bør være uproblematisk å seile i.

– Hadde vikeplikt

Tidligere flaggkommandør og fregattsjef Jacob Børresen slår fast overfor Bergens Tidende at det må ha vært fregatten som var skyld i kollisjonen.

– Lastebåten kom ut fra land på styrbord side. Det er ingen tvil om at fregatten hadde vikeplikt, sier Jacob Børresen.

Børresen forklarer hvorfor KNM Helge Ingstad har fått så omfattende skader.

– Fregatter er lettbygde fartøyer med tynt skrog. Det er ikke overraskende at den får en dyp flenge når den kolliderer med en fullastet tankbåt.

Børresen sier dagens fregatter er bygget så lette som mulig for å kunne holde høyere fart og ha mer utstyr om bord.