Milliardfregatt kjørt på land etter kollisjon med tankskip utenfor Øygarden

Nyheter

Sju personer kom lettere til skade da fregatten og tankbåten Sola TS kolliderte ved Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland rett eter klokken 4 natt il torsdag.

Fregatten hadde det 137 mann om bord, mens det var 23 mann i tankbåten. Først ble 127 mann fra fregatten evakuert over i et annet fartøy, mens ti av mannskapet ble igjen på skipet. Ved 6.30-tiden besluttet kapteinen om bord på kapteinen at også de siste ti om bord skulle forlate skipet.

Kjørt på land

– Det er en viss fare for at skipet skal synke. Det har fått en flenge i siden og tar inn mer vann enn de greier å pumpe ut. Det er ikke kontroll over lekkasjen og akterskipet ligger tungt i sjøen, uttalte vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB ved 6.30-tiden.

Senere ble faren for at skipet skulle synke avverget ved at fregatten ble kjørt på land.

– KNM Helge Ingstad ble satt på land etter hendelsen. Den har lekkasjer og tar inn vann, og slagsiden blir stadig større. Skadeomfanget er fortsatt uavklart, skriver Kystverket i en orientering klokken 8.

Diesel

Tankskipet har 625.000 fat råolje om bord, men det skal ikke være hull på skipet. Fra fregatten er det oppstått en mindre diesellekkasje, opplyser Hovedredningssentralen for Sør-Norge til NTB.

Ifølge brannvesenet er om lag 10.000 liter drivstoff lekket ut fra fregatten. Det skal dreie seg om drivstoff til helikoptre.

Politiet har etablert et mottak for de evakuerte på Stureterminalen. Det er flere redningshelikoptre, redningsbåter og flere slepebåter som ligger ved det havarerte skipet. Equinor bestemte ved 8.30-tiden å stenge ned driften på anlegget. Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG.

– Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstengning og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak, skriver Equinor i en pressemelding.

Mindre skader

Tankbåten på vei ut fra Stureterminalen da kollisjonen skjedde, ifølge vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.

Det er foreløpig ingen fare for lekkasje fra tankeren.

– Det er mindre skader på tankbåten. Den ligger ute i fjorden og vil gå til land når situasjonen med fregatten er avklart, sier Walle.

Redningsoperasjonen avsluttet

Forsvaret opplyste at selve redningsoperasjonen var avsluttet ved 8-tiden og at det nå er snakk om å berge fregatten. Statens havarikommisjon er kontaktet og vil undersøke årsaken til kollisjonen.

– Fregatten er en del av NATOS stående maritime styrke og hadde vært med i øvelsen Trident Juncture som ble avsluttet onsdag, opplyser oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Han sier videre at alle tilgjengelige militære ressurser vil bli satt inn i bergingen av fregatten.

Levert i 2009

KNM «Helge Ingstad» (F 313) er en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen, navngitt etter oppdageren Helge Ingstad. Fregatten ble overlevert 29. september 2009.

Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 ble overlevert til Sjøforsvaret.

Fregatten er en av fem som i sin tid hadde en totalkostnad 21 milliarder kroner. Denne summen inkluderer også seks NH90-helikoptre.