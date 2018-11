Mange militærkolonner fredag

Nyheter

I forbindelse med den store Nato-øvelsen Trident Juncture, blir det ekstra stor trafikk ned Romsdalen og på Åndalsnes fredag.

Kjell Haukeberg i Statens vegvesen opplyser til Rbnett torsdag kveld at det er ventet rundt 20 millitærkolonner ned Romsdalen og til Åndalsnes i løpet av fredagen.

Flere kolonner skulle etter planen ha kjørt ned Romsdalen torsdag. Det ble færre enn planlagt, og derfor vil militærtrafikken bli ytterligere større fredag.

– Det vil kjøre kolonner også lørdag og søndag, men fredag blir dagen med flest kolonner, sier Haukeberg.

De militære kjøretøyene skal vaskes på Åndalsnes før de skal inn igjen på lageret på Nesstranda, og deretter ut av landet igjen.

– Utfordringen blir i krysset ved bensinstasjonen når de kommer ned til Åndalsnes, sier Haukeberg som ber folk beregne ekstra tid på gjøre gjøremål i Åndalsnes fredag, og ta ekstra hensyn til trafikken av militære kjøretøy.

Det erventet at kolonnene ned Romsdlane skal starte fredag morgen og fortsette utover hele dagen.

Lensmann i Rauma, Roar Mordal Hilde, sier politiet er forbedredt på det store trykket fredag.

– Vi vil ha en eksrta patrulje ute, samt at UP skal være til stede fredag utover ettermidag. Militærpolitiet dirigerer trafikken, men vi vil i tillegg være til stede og overvåke spesielt krysset på Øran. Det er her det vil bli spesielt påtrykk og kan bli utordringer, sier Hilde.

– Det gjelder alle som skal ferdes i Romsdalen og i Åndalsnes fredag, at de må beregne god tid og være forberedt på venting, sier lensmannen til Rbnett.