2.100 flere ble uføretrygdet i tredje kvartal

Det viser tall for tredje kvartal fra Nav. I alt 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år er uføretrygdet. Det er samme andel som ved utgangen av andre kvartal.

Det har vært en økning i alle fylker det siste året, bortsett fra i Troms som har hatt en nedgang.

I Østfold er andelen uføre 14,4 prosent, mens andelen i Oslo er 5,4 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, alderssammensetning og ulikt utdanningsnivå forklarer mye av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Vågeng.

Sammenlignet med for ett år siden har det vært en økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. Det har vært en nedgang blant personer over 60 år, og andelen er stabil for 18-19-åringer.

– Veksten i antall uføre er forventet, og vi venter også en videre vekst fremover. Utviklingen må ses i sammenheng med befolkningsvekst, aldringen av befolkningen og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Vel 10 prosent av de uføretrygdede, 34.500 personer, er født i utlandet.

Fra begynnelsen av 2018 ble tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger innskrenket. En del av økningen i uføretrygdede skyldes denne endringen.