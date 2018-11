Én av tre unge har opplevd blackout av alkohol

Nyheter

Ungdom har ofte negative opplevelser knyttet til inntak av alkohol. Hele én av ti unge mellom 15 og 20 år melder om legevakt- og sykehusbesøk i alkoholpåvirket tilstand, mens tilsvarende antall sier de har hatt sex de angrer på. Totalt opplyser 19 prosent av ungdom i samme alder i Oslo at de har brukt narkotika. Tallet for resten av landet er noe lavere.

Det viser en landsomfattende undersøkelse om ungdom og alkohol utført av Kantar TNS for Vinmonopolet.

– At i overkant av 30 prosent av ungdom mellom 15–20 år har opplevd å få såkalt blackout når de drikker, er svært høye og alvorlige tall for en så ung aldersgruppe. Når man drikker så mye at man ikke husker noe i etterkant, utsetter man både seg selv og andre for stor risiko, sier administrerende direktør Hilde Britt Mellbye i Vinmonopolet.

Over halvparten av ungdommene svarer at de har skaffet seg alkohol gjennom eldre venner og bekjente. Av de voksne svarer 28 prosent de har kjøpt alkohol til mindreårige. Dette mener Vinmonopolet vitner om dårlige holdninger, og at voksne har et stort ansvar for konsekvensene.

I tillegg er en stor andel foreldre bekymret for hva barna deres kan bli utsatt for. 56 prosent oppgir at de frykter at barna kan bli utsatt for vold og overgrep i forbindelse med alkohol.

Vinmonopolet lanserer nå en ny kampanje, som de håper vil få folk til å tenke seg om før de kjøper alkohol til ungdom.