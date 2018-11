USA-ekspert: – Resultatet gir Trump en bedre sjanse til å vinne presidentvalget

Nyheter

– Jeg tror dette resultatet gir Trump en bedre sjanse i presidentvalget i 2020. Trumps valgkampstil baserer seg på splittelse og å ha noen å skylde på og mistenkeliggjøre. Når Demokratene nå tar Representantenes hus, og trolig vil bremse en del av Trumps politikk, gir det ham en fin mulighet, sier kommentator Henrik Heldahl i AmerikanskPolitikk.no til NTB.

Han understreker likevel at det er lenge igjen til presidentvalget, og at det foreløpig er for tidlig å dele ut seieren til Trump.

Etter at det ble klart at Demokratene får flertall i Representantenes hus, sa Nancy Pelosi, som trolig tar over som leder i Huset, at hun ønsker en mer forsonende tone med Republikanerne.

Heldahl tror imidlertid ikke at Demokratene vil gi Trump noen store seire i Representantenes hus.

– Trump har foreslått byttehandler med Demokratene, som at de gir støtte til muren mot Mexico mot at de får mindre seire, men det er lite sannsynlig at Demokratene vil si ja til dette, fordi velgerne deres ikke vil godta slike store kompromisser, sier Heldahl.

Selv om Demokratene nå gjenvinner majoriteten i ett av de to kamrene i Kongressen, er Heldahl klar på at valget ikke er noen ubetinget suksess for dem.

– For Demokratene er dette en skuffende suksess. Det er helt klart en seier, og de har også gjort et godt guvernørvalg, men de gjorde det svakere i senatsvalget enn de hadde håpet, sier Heldahl.