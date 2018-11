To omkommet i småflyulykken i Trøndelag

Nyheter

Småflyet sendte ut nødsignal ved 15-tiden onsdag ettermiddag, og en stor letaksjon ble iverksatt for å finne det savnede flyet. Ved 18-tiden ble det funnet, og like før klokken 19 bekrefter politiet altså at de to om bord er funnet omkomne.

Både politi, militære, brannmannskap, Norsk Folkehjelp og en rekke frivillige var involvert i søket etter småflyet.

Flyet er privateid og hjemmehørende på Værnes flyplass. Nødsignalet ble utløst i Meråker, hvor det også ligger en gresstripe på 600 meter i skogsterreng. Ifølge Værnes flyklubb er denne gresstripa imidlertid kun utstyrt for dagslysflyging.