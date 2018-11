Sunnmøringer topper inntektslistene i fylket

Nyheter

Skatteetaten slapp onsdag morgen listene for inntektsåret 2017. Tallene for Møre og Romsdal viser at det er to sunnmøringer som hadde de høyeste inntektene i fjor.

Helt på topp finner vi administrerende direktør i Optimar, Håvard Sætre fra Tennfjord. Han hadde en skattbar inntekt på drøyt 36 millioner kroner. Deretter følger Jan-Henrik Henriksen fra Ålesund med drøyt 31,5 millioner kroner i inntekt, og Marius Kjærstad i Kristiansund med 31,3 millioner kroner.

Første person med adresse i romsdalsregionen, Odd Roald Haukås i Molde, finner vi på femteplass, med 29 millioner kroner i skattbar inntekt. Bernt Lodve Gjendemsjø fra Fræna er på sjuendeplass med 25,5 millioner, mens to av Aas-brødrene på Vestnes avslutter ti på topp-lista, begge med drøyt 19 millioner kroner i inntekt.

Her er de ti med størst skattbar inntekt i Møre og Romsdal i fjor: