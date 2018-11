Skattelistene er sluppet: Røkke er Norges rikeste

Nyheter

Onsdag morgen slapp Skatteetaten listene for inntektsåret 2017. Her kommer det fram at «fiskeren fra Molde», Kjell Inge Røkke, troner alene på toppen av de med størst formue i Norge.

Røkkes formue er oppgitt å være på drøyt 20,6 milliarder kroner. Inntekten for i fjor var ifølge listene null, mens skatten var på 175,4 millioner kroner.

Den neste på lista, Svein Støle, ligger 13,5 milliarder kroner lavere enn Røkke i formue. Støle er eier i megler- og finanshuset Pareto. Deretter følger «kjenninger» som Andresen-søstrene, Trond Mohn og Odd Reitan.

Her er oversikten over Norges ti rikeste personer: