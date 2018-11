Politiet søker etter savnet småfly i Trøndelag

Nyheter

Politiet fikk melding om nødsignalet klokka 15.42 og jobber på spreng med å lete etter flyet.

– Vi har to helikoptre som leter fra lufta og har kalt inn frivillige dersom det skulle bli nødvendig med søk i bakketerreng. Vi vet ennå ikke helt hva som har skjedd, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Like etter klokka 17 melder Hovedredningssentralen Sør-Norge at et Sea King redningshelikopter er satt inn i søket sammen med et Bell helikopter.

– Et nødpeilesignal ble aktivert fra et småfly. Vi har skaffet identiteten på flyet, men vi får ikke kontakt, sier Kjetil Hagen, redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge, til Adresseavisen.

Politiet oppfordrer eventuelle vitner eller folk som kan ha relevant informasjon til å ringe 02800.