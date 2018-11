Nyheter

Skattelistene legges fram

Tallene for inntektsåret 2017 blir tilgjengelige fra klokka 7. Langt færre søker i listene etter at det i 2014 ble innført en ny ordning som gjør det mulig for folk å se hvem som har søkt på dem i skattelistene.

Det samlede skatteoppgjøret viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 492 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue i fjor.

Al Gore til konferanse i Oslo

USAs tidligere visepresident og fredsprisvinner Al Gore går på scenen på Grieg Investor-konferansen, for å snakke om hvorfor bærekraftig kapitalisme er bedre enn bare kapitalisme.

Konferansen blir arrangert av i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Arrangørene utfordrer trendbegrepet bærekraft og sier det kan bety alt, men like gjerne ingenting.

Støttemarkering for streikende sykepleiere

Folk samles på Eidsvolds plass foran Stortinget for å vise sin støtte til de streikende sykepleierne i NHO Service. Markeringen varer i en time fra klokken 12.

Sykepleierstreiken har ført til at rundt 80 ansatte ble permittert fra Haukeland pasienthotell og Åstveit Helsesenter i Bergen.

Russisk-kinesisk statsministermøte

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev møter Kinas statsminister Li Keqiang i Beijing.

Medvedev har nylig vært på den første årlige importmessen i Kina der over 3.000 utenlandske selskaper fra 130 land viste potensielle kinesiske kjøpere hva de har å by på. Der lovet president Xi Jinping å bedre tilgangen til den kinesiske økonomien.

Presidentvalg på Madagaskar

Første runde av presidentvalget på Madagaskar avholdes. Dersom ingen av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene, blir det en andre valgomgang 19. desember.

Minst én person ble drept og 16 skadd da sikkerhetsstyrker og opposisjonelle aktivister barket sammen da det ble innflrt nye valglover tidligere i år.