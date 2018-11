Styrene i helseforetakene er for passive

Nyheter

Riksrevisjonen konstaterer i rapporten som legges fram tirsdag, at de fleste styrene får mye informasjon, men følger selv for lite aktivt opp at de får god nok informasjon og vesentlige utfordringer.

Det gjør at styrene ikke klarer å føre godt nok tilsyn med at det er forsvarlig drift og systematisk kvalitetsforbedring i behandlingen av pasienter.

I rapporten pekes det også på at prosessen som Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har for valg av styrer for foretakene, ikke holder mål og ikke sikrer at de får en sammensetning med best mulig kompetanse.

– Prosessen med valg av styrer for helseforetakene er enklere og mindre dokumentert enn de rutinene som Nærings- og fiskeridepartementet har for styrevalg, konstaterer Foss.