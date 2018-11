Onsdag kommer skattelistene

Nyheter

MOLDE: Rbnett.no vil fra onsdag morgen ha skattelister over lokale personer, sammen med redaksjonelle saker.

Skatteoppgjøret for 4,8 millioner personer og 317.000 selskaper er nå ferdig. Du kan fortsatt endre skattemeldingen for 2017 hvis du oppdager feil. Skattelistene er tilgjengelige 7. november.

Det opplyser Skatteetaten i en pressemelding.

Det samlede skatteoppgjøret for 2017 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 492 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. 317.000 selskaper har betalt til sammen 81 milliarder kroner i skatt (unntatt petroleum).

3,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt skatt til gode i årets skatteoppgjør, og 760.000 betalte restskatt. For tre av fire personer som fikk skatt til gode eller restskatt er beløpet under 15,000 kroner. For én av 25 (4%) er beløpet over 50,000 kroner.

- De fleste treffer godt med å betale riktig skattebeløp gjennom hele året. Det å få restskatt eller skatt til gode skyldes at dine økonomiske forhold ble annerledes enn det som skattetrekket ble beregnet på. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, uttaler skattedirektør Hans Christian Holte i pressemeldinga.

Skattelistene er tilgjengelige for søk 7. november

Skattelistene for inntektsåret 2017 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no fra 7. november. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper. Det loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Siden oktober i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 440.000 unike innlogginger. Det er omtrent likt som året før. Til sammenligning var det i året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk fordelt på nær 927.000 unike innlogginger.

Skattelistene er tilgjengelige her fra 7. november